KUPO KCP-834 Half Coupler w/28 mm Spigot хомут со штифтом 9/8"
KUPO KCP-834 Half Coupler w/28 mm Spigot хомут со штифтом 9/8"

KUPO KCP-834 Half Coupler w/28 mm Spigot хомут со штифтом 9/8"

Kupo
Артикул: OLE-2116

Хомут- переходник сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Оснащен стандартным студийным пальцем 28 мм. Максимальная нагрузка 200 кг. Подходит для установки к подвесным системам на трубки стандартных диаметров.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр захвата 48-51 мм
  • Ширина хомута 30 мм
  • Крепление штифт 9/8" (28 мм)
  • Допустимая нагрузка 200 кг
  • Вес 0,75 кг

