KUPO KCP-834 Half Coupler w/28 mm Spigot хомут со штифтом 9/8"

Хомут- переходник сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Оснащен стандартным студийным пальцем 28 мм. Максимальная нагрузка 200 кг. Подходит для установки к подвесным системам на трубки стандартных диаметров.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter