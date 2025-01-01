images
images
KUPO KCP-814 Arch coupler w/ 28 mm spigot хомут со штифтом 9/8"
KUPO KCP-814 Arch coupler w/ 28 mm spigot хомут со штифтом 9/8"

KUPO KCP-814 Arch coupler w/ 28 mm spigot хомут со штифтом 9/8"

Kupo
Артикул: OLE-2113

Прочный и компактный хомут из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Подходит для установки к подвесным системам на трубки стандартных диаметров. Максимальная нагрузка 150 кг. Сертификат безопасности TÜV SÜD


Описание

Характеристики:

  • Диаметр захвата 38-51 мм
  • Крепление штифт 9/8" (28 мм)
  • Допустимая нагрузка 150 кг
  • Вес 1,1 кг


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера