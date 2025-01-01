KUPO KCP-814 Arch coupler w/ 28 mm spigot хомут со штифтом 9/8"

Прочный и компактный хомут из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Подходит для установки к подвесным системам на трубки стандартных диаметров. Максимальная нагрузка 150 кг. Сертификат безопасности TÜV SÜD

