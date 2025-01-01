images
KUPO KCP-387 Universal single LED tube holder with rubber coated держатель с магнитным адаптером
Kupo
Артикул: MTG-1900

KUPO KCP-387 Universal single LED tube holder with rubber coated держатель с магнитным адаптером. Зажим  для быстрого крепления крепления светодиодных ламп Ø 38-42 мм (T-12). Резиновые накладки защищают лампу от царапин. Дополнительное резьбовое отверстие сбоку 3/8"-16F. В комплекте магнитный адаптер для быстрого монтажа на стальные конструкции.

Описание

Характеристики:

  • Материал алюминий
  • Крепление внутренняя резьба 1/4"-20F и 3/8"-16F
  • Магнитная площадка KS366 в комплекте.
  • Длина  см
  • Вес 370  г

