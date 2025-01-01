images
KUPO C-05QP Aluminum alloy clamp quickly release зажим-крюк
KUPO C-05QP Aluminum alloy clamp quickly release зажим-крюк

KUPO C-05QP Aluminum alloy clamp quickly release зажим-крюк

Kupo
Артикул: MTG-1880

 KUPO C-05QP Aluminum alloy clamp quickly release зажим-крюк. Крюк-зажим из сплава алюминия.
Подходит для трубок диаметром 30-51 мм.
Оснащён втулкой диаметром 17мм (Dabo) с крепёжным болтом 3/8”-16 и механизмом быстрой установки/блокировки.
Вес 0,45 кг
Допустимая нагрузка 40 кг

