KUPO C-05QP Aluminum alloy clamp quickly release зажим-крюк. Крюк-зажим из сплава алюминия. Подходит для трубок диаметром 30-51 мм. Оснащён втулкой диаметром 17мм (Dabo) с крепёжным болтом 3/8”-16 и механизмом быстрой установки/блокировки. Вес 0,45 кг Допустимая нагрузка 40 кг

