Cullmann FLEXX Assistant Set комплект универсальных держателей

Артикул: OLE-1395

Cullmann FLEXX Assistant Set – практичный набор для любителей макросъемки, который поможет решить различные творческие замыслы. Комплект состоит из гибкого держателя длиной 330 мм и резьбой 1/4 дюйма с обеих сторон, зажима для крепления на стол, двух креплений-зажимов для фиксации небольших предметов и пластины с креплением горячий башмак с резьбой 1/4 дюйма для установки выносной вспышки. Все предметы имеют стандартное резьбовое соединение 1/4 дюйма, что делает их совместимыми с продукцией других производителей.