Avenger F1000 вакуумная присоска с поворотной втулкой

Артикул: OLE-0458

Avenger F1000 – держатель-присоска с поворотным адаптером и стандартным пальцем 5/8 дюйма (16 мм). Модель предназначена для крепления осветительного оборудования и аксессуаров к гладким ровным поверхностям, например, стеклу, столу и т.д.