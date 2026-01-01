Avenger C1575 Super Clamp зажим

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Универсальный зажим Avenger C1575 для установки на различные поверхности.
Конструкция зажима позволяет надежно закрепить его как на плоской поверхности, так и на трубе.
Зажим устанавливается на объекты размером 13-55 мм.
Резиновые накладки на внутренней стороне зажима обеспечивают надежное сцепление с поверхностью.
В зажиме имеется гнездо для установки втулки диаметром 5/8 дюйма (16 мм).
Технические характеристики:
