Aputure Splice Connector крепление для 3х жезлов

Aputure Splice Connector крепление для 3х жезлов

Aputure
Артикул: MTG-1909

Aputure Splice Connector крепление для 3х жезлов. 

Крепление для соединения трёх осветителей - жезлов Aputure в трёх плоскостях с  резьбой 1/4". 

Описание

Aputure Splice Connector крепление для 3х жезлов

