images
Aputure Splice Connector крепление для 6ти жезлов плоское

Aputure Splice Connector крепление для 6ти жезлов плоское

Aputure
Артикул: MTG-1907

Aputure Splice Connector крепление для 6ти жезлов плоское. 

Крепление для соединения шести осветителей - жезлов Aputure в одной плоскости с резьбой 1/4". 

Описание

Aputure Splice Connector крепление для 6ти жезлов плоское

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера