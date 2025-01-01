images
Aputure Splice Connector крепление для 4х жезлов

Aputure
Артикул: MTG-1905

Aputure Splice Connector крепление для 4х жезлов. 

Крепление для соединения четырех осветителей - жезлов Aputure с резьбой 1/4". 

Описание

Видео

