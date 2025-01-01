images
Aputure
Артикул: MTG-1904

Aputure Splice Connector крепление для 2х жезлов L-Type. 

Крепление для соединения двух осветителей - жезлов Aputure под углом в 90° с резьбой 1/4". 

Описание

