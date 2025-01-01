Falcon Eyes MB-170L штанга

Fotokvant AR-144-HE - переходное кольцо-адаптер Hensel 144 мм.
Предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel. Диаметр - 144 мм.
Falcon Eyes MB-170L – металлическая штанга для создания конструкций. Применяется с различными системами крепления (например, с зажимом Falcon Eyes CL-22). С двух сторон расположены шестиугольные крепления диаметром 5/8" для зажимов-держателей. Длина 165 мм. Вес – 0,29 кг.
