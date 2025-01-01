Kupo KS-120 Round plate w/ 1/4"-20 threaded hole площадка.
Круглая мини площадка из алюминия. Может использоваться с любым креплением с наружной резьбой 1/4"-20. Диаметр площадки 25 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-131 GoPro Mount w/1" Coupler адаптер.
Долговечный надежный адаптер для GoPro с хомутом для установки на трубы диаметром 1" (25.4 мм). Изготовлен из алюминия.
