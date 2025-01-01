images
KUPO KS-131 GoPro Mount w/1" Coupler адаптер

KUPO KS-131 GoPro Mount w/1" Coupler адаптер

Kupo
Артикул: MTG-1825

KUPO KS-131 GoPro Mount w/1" Coupler адаптер.

Долговечный надежный адаптер для GoPro с хомутом для установки на трубы диаметром 1" (25.4 мм). Изготовлен из алюминия. 



Описание

KUPO KS-131 GoPro Mount w/1" Coupler адаптер

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo KS-120 Round plate w/ 1/4&quot;-20 threaded hole площадка
Арт. DAN-8982
Kupo KS-120 Round plate w/ 1/4"-20 threaded hole площадка
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KS-120 Round plate w/ 1/4"-20 threaded hole площадка.

Круглая мини площадка из алюминия. Может использоваться с любым креплением с наружной резьбой 1/4"-20. Диаметр площадки 25 мм.

460 ₽
В корзину

Видео

Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Алекс Кернс
Алекс Кернс
Как сделать отличную уличную фотографию
Как сделать отличную уличную фотографию
Креативное боке
Креативное боке
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера