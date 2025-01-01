Артикул: MTG-1894

KUPO KCP-195 5/8" rod clamp w/ 5/8" baby stud зажим с цапфой 16 мм. Зажим с цапфой 5/8" (16 мм) и захватом 5/8" (16 мм). Предназначен для монтажа легкий аксессуаров и осветителей на стержни диаметром 16 мм (в том числе на резьбовую часть зажимов Super Viser) без необходимости разбирать конструкцию.