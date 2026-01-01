Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
П-Фото (1095-3) – поворотный блок с адаптером под системные трубы, имеет две степени свободы. Представляет собой надежный, легкий и малогабаритный металлический поворотный блок. Крепление, с одной стороны – стандартное посадочное отверстие 5/8", с другой – конусный адаптер с резьбой 3/8". Вес – 110 грамм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
П-Фото РР1 – ручка для системных труб. Изготовлена из резины черного цвета, общая длина 11 см, диаметр 3 см.
Кронштейн-крепление для легких камер и освещения на струбцине Fotokvant LSS-11.
Металлический двухсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Цвет - черный. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальная ширина струбцины - 4,5 см.
Fotokvant RMU-2 – двойная муфта.
Предназначена для крепления к журавлю, штативу или трубе телескопических удочек, а также системных труб различного диаметра и длины под необходимым углом. Посадочный диаметр отверстий: 19 мм; 22 мм; 25 мм; 28 мм. Вес - 0,3 кг.
Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
KUPO 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released – стандартная студийная стойка. Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 110 до 226 см. Диаметр основания, см – 100. Вес, кг – 7,3.
Falcon Eyes SP-B4M8M – для установки осветительных голов на нестандартные штативы. Может использоваться для других целей. Винты на 1/4" и 3/8".