Zeus NVF-3115 шкала для цветокоррекции

Zeus
Артикул: NVF-3115

Zeus NVF-3115 – цветовая фотошкала, предназначенная для возможности проведения качественной цветокоррекции изображения. Аксессуар используется в фото- и видеосъемке. Формат А4.

Описание

