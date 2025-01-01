images
Zeus NVF-3114 карта для установки баланса белого и замера экспозиции

Zeus NVF-3114 – карта для установки баланса белого и замера экспозиции. Предназначена для определения правильных настроек баланса белого при выполнении съемок с помощью современной цифровой фото- и видеотехники (в ручном режиме установки WB камеры). Используется также для установки правильной экспозиции по эталонному серому участку карты (отражающему 18% падающего света). Размер А4.

Описание

Полезные ссылки:

Что такое серая карта, как ею пользоваться и настраивать правильно баланс белого

Что такое «стоп» экспозиции в фотографии?

Fujimi Grey Card FJGC-30 серая карта 30 см
Fujimi Grey Card FJGC-30 серая карта 30 см
Fujimi Grey Card – мишень серая карта двусторонняя. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая.

