X-Rite Passport Video видеошкала. 

ЦВЕТНАЯ ВИДЕОШКАЛА



Специально разработана для современного процесса видеопроизводства. Цветовая шкала для видео включает в себя четыре ряда цветовых полей, предназначенных для съемки и обработки видео, в сумме составляющих мощную шкалу для ускорения грейдинга.

- Хроматические цвета: шесть полей специально разработаны для выравнивания с осью цвета на вектороскопе

- Тона кожи: начиная от светлого к темному, с тонкими оттенками

- Линейная шкала серого: шесть полей для ровного баланса серого, в том числе в светлых и темных областях

- Серые в тенях и светах: шесть черных и белых полей, в том числе глянцевый черный, охватывающий полный диапазон видеокамеры.





ШКАЛА СЕРОГО



Была улучшена для получения идеальной экспозиции камеры при съемке видео. Шкала серого включает в себя 3 поля: белое, серок 40IRE и глянцевое черное. Эта шкала поможет вам: выровнять экспозицию и контрастность камер, которые вы пытаетесь привести к единым показателям

гарантирует, что средние тона, такие как тона кожи, передаются точно.





КАРТА БАЛАНСА БЕЛОГО



Начав с точного баланса белого, вы гарантируете точность цветопередачи при съемке и получаете точку отсчета для редактирования в пост-обработке. Карта баланса белого на обратной стороне имеет плоский спектр, обеспечивающий нейтральную точку отсчета в смешанных условиях освещения, с которыми вы сталкиваетесь во время съемок видео. Поскольку карта отражает свет одинаково во всем видимом спектре, построение пользовательского баланса белого в камере сможет правильно компенсировать изменения освещения.



С этой картой вы сможете:

- Избавиться от посторонних цветовых оттенков

- Улучшить цветопередачу на встроенном дисплее камеры и точность гистограмм, которые отображает камера

- Ускорить и упростить редактирование цвета в пост-продакшн и грейдинге, устранив необходимость нейтрализации кадров по отдельности.



Почему я не могу использовать любой белый/серый объект для баланса белого?



Баланс белого по листу бумаги или другому серому элементу в сцене может казаться простым и дешевым способом, но большинство объектов на самом деле не нейтральны в любых условиях освещения; и они, конечно, не постоянны в своей нейтральности. Неточный баланс белого приводит к появлению посторонних цветовых оттенков, а также отсутствию согласованности между условиями освещения, что делает коррекцию цвета очень трудозатратной.





ШКАЛА ДЛЯ ФОКУСА



Эта удобная шкала должны быть всегда под рукой для упрощения фокусировки в центр и на краях.



ColorChecker Passport Video очень удобен и портативен. Не забудьте взять его с собой на каждую съемку! Размеры чехла ColorChecker Passport прекрасно подходят для путешествий и обеспечивают максимальное удобство. Изготовленный из прочного материала, он несет в себе и защищает четыре шкалы ColorChecker от окружающей среды при повседневном использовании, что продлевает срок их службы.