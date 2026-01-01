images
QP Card 101 набор серых шкал

QP Card 101 набор серых шкал

QP Card
Артикул: NVF-5689

QPcard 101 – нейтральная эталонная шкала, идеальная для построения баланса серого или белого.

Описание

Она имеет три поля, белое (Lab 95*0*0), среднее серое (48*0*0) и темное серое (35*0*0). Спектральные кривые отражения этих полей практически идеально прямые, что гарантирует отсутствие проблем с эффектами метамерии. Краски устойчивы к выцветанию. Главным назначением этой шкалы –использование серого поля для построения нейтрального баланса белого. Серое поле отражает 18% света, что делает его также полезным и при настройке экспозиции. Так как белое поле не содержит флуоресцентных отбеливателей, оно идеально подходит для построения баланса белого в камере перед съемкой. На боковой стороне карты есть миллиметровая линейка. Шкала выполнена в виде стикера с клейкой задней стороной, что позволяет закрепить ее почти на любой поверхности. Размеры шкалы 142×40 мм. 

