Kodak IT8.7/1 target 4"x5" transmissive KODA002 цветовая шкала

Kodak
Артикул: NVF-5694

Kodak IT8.7/1 target 4"x5" transmissive KODA002 – эталонная пропускающая цветовая шкала разработанная для использования в коммерческой и «настольной» сферах как инструмент сравнительного контроля при калибровке устройств ввода и вывода. 

Описание

Цветные калибровочные эталоны KODAK Q-60 выпускаются на фотопленке KODAK EKTACHROME Professional формата 35 мм, а также на бумаге KODAK EKTACOLOR.

На эталоне воспроизводится вся гамма цветового пространства, которое может воспроизводится на фотопленке KODAK EKTACHROME и бумаге EKTACOLOR.

При правильном использовании пользователи смогут сравнивать с оригиналом выведенные продукты – будь то цветоделения для печатной страницы при четырехцветной печати или оригиналы второго поколения с устройства прямого вывода пленок. Это поможет пользователям оптимизировать работу своей системы цветной печати для воспроизведения максимальной части цветовой гаммы.

Эталоны Kodak Q-60 также идеально подходят для построения ICC профилей устройств ввода, таких как сканеры и МФУ. Они поддерживаются широким спектром ПО для построения профилей, включая X-Rite i1Profiler и Lasersoft Silverfast.

Эталоны цветовых характеристик сканирования Kodak, выпускаются в соответствии со стандартами ANSI IT8.7/1 (просвет) и IT8.7/2 (отражение) (или ISO 12641).

Цветной калибровочный эталон KODAK PROFESSIONAL Q-60/Q-60R2 производится на бумаге KODAK PROFESSIONAL ENDURA и идентифицируется по защитному водяному знаку – одиночной серой точке под словом PAPER (бумага). 

Характеристики:

  • размеры, см – 10×12,5 
  • число цветовых полей – 264 (стандарт IT8):
  • столбцы 1-12 – 144 цвета по модели HCL
  • столбцы 13-16 – 48 цветов CMYK
  • столбцы 17-19 – 36 цветов RGB
  • шкалы серого – 24 поля
  • телесных оттенков – 12 

