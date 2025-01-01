Datacolor SpyderCheckr Cards SCK100RC фотошкала

Описание

Шкалы SpyderCheckr используются для создания калибровочного снимка, по которому делаются эталонные настройки цветокоррекции для данной камеры и условий освещения.

При съемке калибровочного снимка они размещаются так, чтобы все поля были в кадре и равномерно освещались. Можно использовать как обе шкалы, так и одну, в этом случае желательно использовать шкалу с насыщенными цветами. После съемки калибровочного снимка шкалу можно убрать и делать "чистовые" снимки.

При обработке снятых изображений в RAW конвертере или редакторе изображений первым открывается калибровочный снимок. Его обработку можно производить несколькими способами:

визуально – для этого использовать качественный откалиброванный монитор и калиброванные лампы для освещения мишени. При визуальной обработке пользователь корректирует цвета на калибровочном снимке пока шкала на нем не будет выглядеть аналогично реальной шкале, с которой она сравнивается визуально.

по цифрам. Для каждого поля шкалы SpyderCheckr приводятся цифровые значения в LAB и RGB. Пользователь корректирует цвета на калибровочном снимке пока пока из LAB или RGB значения не будут соответсвовать эталонным.

автоматически (построение цветового профиля). Различное программное обеспечение позволяет создавать цветовые профили по калибровочному снимку. Это могут быть ICC профили или цветовые профили RAW конвертеров и графических редакторов.

После обработки калибровочного снимка все параметры проведенной цветокоррекции сохраняются. В зависимости от используемого ПО это может быть как сохранение в файл с параметрами (профиль), так и фиксирование параметров пользователем вручную. После этого все остальные фотоснимки, снятые на ту же камеру в тех же условиях освещения обрабатываются с применением этих параметров цветокоррекции без необходимости индивидуальной настройки каждого снимка. Многие RAW конвертеры и программы для работы с графикой позволяют это делать автоматически, что экономит большое количество времени и сил.

Шкалы SpyderCheckr Cards могут использоваться для замены выцветших шкал в продукте SpyderCheckr, а также отдельно, в качестве недорогой альтернативы.

Шкалы упакованы в черную коробку, предохраняющую их от световых лучей, которая может использоваться в дальнейшем для их хранения.