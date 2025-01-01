images
Datacolor SpyderCheckr Cards SCK100RC фотошкала

Datacolor
Артикул: NVF-6043

Datacolor SpyderCheckr Cards SCK100RC – фотошкала которая поможет фотографу достичь точного воспроизведения цветов при съемке на цифровую фотокамеру при любом освещении. Она содержат 48 цветовых полей, которые с высокой точностью передают цвета, актуальные для фотографии.

Описание

Шкалы SpyderCheckr используются для создания калибровочного снимка, по которому делаются эталонные настройки цветокоррекции для данной камеры и условий освещения.

При съемке калибровочного снимка они размещаются так, чтобы все поля были в кадре и равномерно освещались. Можно использовать как обе шкалы, так и одну, в этом случае желательно использовать шкалу с насыщенными цветами. После съемки калибровочного снимка шкалу можно убрать и делать "чистовые" снимки.

При обработке снятых изображений в RAW конвертере или редакторе изображений первым открывается калибровочный снимок. Его обработку можно производить несколькими способами:

  • визуально – для этого использовать качественный откалиброванный монитор и калиброванные лампы для освещения мишени. При визуальной обработке пользователь корректирует цвета на калибровочном снимке пока шкала на нем не будет выглядеть аналогично реальной шкале, с которой она сравнивается визуально.
  • по цифрам. Для каждого поля шкалы SpyderCheckr приводятся цифровые значения в LAB и RGB. Пользователь корректирует цвета на калибровочном снимке пока пока из LAB или RGB значения не будут соответсвовать эталонным.
  • автоматически (построение цветового профиля). Различное программное обеспечение позволяет создавать цветовые профили по калибровочному снимку. Это могут быть ICC профили или цветовые профили RAW конвертеров и графических редакторов.

После обработки калибровочного снимка все параметры проведенной цветокоррекции сохраняются. В зависимости от используемого ПО это может быть как сохранение в файл с параметрами (профиль), так и фиксирование параметров пользователем вручную. После этого все остальные фотоснимки, снятые на ту же камеру в тех же условиях освещения обрабатываются с применением этих параметров цветокоррекции без необходимости индивидуальной настройки каждого снимка. Многие RAW конвертеры и программы для работы с графикой позволяют это делать автоматически, что экономит большое количество времени и сил.

Шкалы SpyderCheckr Cards могут использоваться для замены выцветших шкал в продукте SpyderCheckr, а также отдельно, в качестве недорогой альтернативы.

Шкалы упакованы в черную коробку, предохраняющую их от световых лучей, которая может использоваться в дальнейшем для их хранения.

