Datacolor SLC100 SpyderLensCal – фотошкала.
Используется при юстировке автофокуса системы фотоаппарат-объектив с сохранением полученных данных в пользовательских установках фотоаппарата.
Datacolor SpyderCheckr Cards SCK100RC – фотошкала которая поможет фотографу достичь точного воспроизведения цветов при съемке на цифровую фотокамеру при любом освещении. Она содержат 48 цветовых полей, которые с высокой точностью передают цвета, актуальные для фотографии.
Шкалы SpyderCheckr используются для создания калибровочного снимка, по которому делаются эталонные настройки цветокоррекции для данной камеры и условий освещения.
При съемке калибровочного снимка они размещаются так, чтобы все поля были в кадре и равномерно освещались. Можно использовать как обе шкалы, так и одну, в этом случае желательно использовать шкалу с насыщенными цветами. После съемки калибровочного снимка шкалу можно убрать и делать "чистовые" снимки.
При обработке снятых изображений в RAW конвертере или редакторе изображений первым открывается калибровочный снимок. Его обработку можно производить несколькими способами:
После обработки калибровочного снимка все параметры проведенной цветокоррекции сохраняются. В зависимости от используемого ПО это может быть как сохранение в файл с параметрами (профиль), так и фиксирование параметров пользователем вручную. После этого все остальные фотоснимки, снятые на ту же камеру в тех же условиях освещения обрабатываются с применением этих параметров цветокоррекции без необходимости индивидуальной настройки каждого снимка. Многие RAW конвертеры и программы для работы с графикой позволяют это делать автоматически, что экономит большое количество времени и сил.
Шкалы SpyderCheckr Cards могут использоваться для замены выцветших шкал в продукте SpyderCheckr, а также отдельно, в качестве недорогой альтернативы.
Шкалы упакованы в черную коробку, предохраняющую их от световых лучей, которая может использоваться в дальнейшем для их хранения.
