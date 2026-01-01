images
Color Confidence Total Balance CCON152 серая карта

Color Confidence
Артикул: NVF-5692

Color Confidence Total Balance CCON152 – стандартная калиброванная нейтральная тестовая мишень, которая позволяет свести к минимуму все неточности при правильном определении экспозиции.

Описание

Color Confidence Total Balance CCON152 устойчива к выцветанию. Используется для построения нейтрального баланса белого. Серое поле отражает 18% света, что делает модель также полезной и при настройке экспозиции. Карта складывается в компактную упаковку и идеально подходит для съемки на выезде.

Характеристики:

  • сложенная, см – 18×18×4
  • разложенная, см – 30×30×1
  • вес, г – 76
  • среднее серое поле – нейтральное, 18% отражения
  • белое поле – нейтральное, 90% отражения
  • материал – окрашенный в массе полиэстер, металл (рамка)
  • краситель – светостойкий без оптических отбеливателей

6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
7 идей для творческой фотосъемки
Биплаб Хазра
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Флаги для предметной съемки

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

