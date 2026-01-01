Color Confidence Total Balance CCON152 серая карта

Москва
Color Confidence Total Balance CCON152 – стандартная калиброванная нейтральная тестовая мишень, которая позволяет свести к минимуму все неточности при правильном определении экспозиции.
Color Confidence Total Balance CCON152 устойчива к выцветанию. Используется для построения нейтрального баланса белого. Серое поле отражает 18% света, что делает модель также полезной и при настройке экспозиции. Карта складывается в компактную упаковку и идеально подходит для съемки на выезде.
Характеристики:
Wansen
Работай с цветом без бликов