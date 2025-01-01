Sony FE 50mm f/1.2 GM объектив. 

Описание

Асферические элементы типа XA и другие передовые технологии дарят сверхвысокое разрешение и контрастность от центра кадра до самых краев. Покрытие Nano AR Coating II от Sony снижает блики и двоение изображения, а плавающий фокус сохраняет оптимальную резкость на любом фокусном расстоянии.

Объектив обеспечивает быструю и точную автофокусировку даже при небольшой глубине резкости, а 4 линейных привода XD демонстрируют еще большую эффективность в управлении АФ. В объективах с байонетом E используется оригинальная технология от Sony для максимальной производительности при фото- и видеосъемке.



Характеристики:

Фокусное расстояние 50 мм

50 мм Минимальная диафрагма F16

F16 Угол обзора 45 град.мин



Минимальное расстояние фокусировки 0,4 м



Формат изображения полнокадровый

Стабилизация изображения интегрирована с камерой

интегрирована с камерой Число элементов / групп элементов 10/14

10/14 Число лепестков диафрагмы 11

11 Размеры 87 x 108 мм

87 x 108 мм Вес 778 г.



