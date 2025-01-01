images
images
images
Sony FE 50mm f/1.2 GM объектив
Sony FE 50mm f/1.2 GM объектив
Sony FE 50mm f/1.2 GM объектив

Sony FE 50mm f/1.2 GM объектив

Sony
Артикул: MTG-1602

Sony FE 50mm f/1.2 GM объектив. 

Sony FE 50 мм F1.2 GM обладает высокой разрешающей способностью, создает выразительный эффект боке и обеспечивает прогрессивную систему автофокуса. И все это в компактном и легком корпусе. Максимальное диафрагменное число f/1.2 позволяет создавать изображения с невероятно малой глубиной резкости, что значительно расширяет творческие возможности фотографа.

Описание

Асферические элементы типа XA и другие передовые технологии дарят сверхвысокое разрешение и контрастность от центра кадра до самых краев. Покрытие Nano AR Coating II от Sony снижает блики и двоение изображения, а плавающий фокус сохраняет оптимальную резкость на любом фокусном расстоянии. 

Объектив обеспечивает быструю и точную автофокусировку даже при небольшой глубине резкости, а 4 линейных привода XD демонстрируют еще большую эффективность в управлении АФ. В объективах с байонетом E используется оригинальная технология от Sony для максимальной производительности при фото- и видеосъемке.

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Минимальная диафрагма F16
  • Угол обзора 45 град.мин

  • Минимальное расстояние фокусировки 0,4 м

  • Формат изображения полнокадровый
  • Стабилизация изображения интегрирована с камерой
  • Число элементов / групп элементов 10/14
  • Число лепестков диафрагмы 11
  • Размеры  87 x 108 мм
  • Вес 778 г.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера