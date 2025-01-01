Москва
Sony FE 50mm f/1.2 GM объектив.
Sony FE 50 мм F1.2 GM обладает высокой разрешающей способностью, создает выразительный эффект боке и обеспечивает прогрессивную систему автофокуса. И все это в компактном и легком корпусе. Максимальное диафрагменное число f/1.2 позволяет создавать изображения с невероятно малой глубиной резкости, что значительно расширяет творческие возможности фотографа.
Асферические элементы типа XA и другие передовые технологии дарят сверхвысокое разрешение и контрастность от центра кадра до самых краев. Покрытие Nano AR Coating II от Sony снижает блики и двоение изображения, а плавающий фокус сохраняет оптимальную резкость на любом фокусном расстоянии.
Объектив обеспечивает быструю и точную автофокусировку даже при небольшой глубине резкости, а 4 линейных привода XD демонстрируют еще большую эффективность в управлении АФ. В объективах с байонетом E используется оригинальная технология от Sony для максимальной производительности при фото- и видеосъемке.
