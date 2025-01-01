images
Sony FE 40mm F2.5 объектив
Sony
Артикул: MTG-1601

Sony FE 40mm F2.5 объектив. 

Компактный стандартный  фиксированный объектив. Обеспечивает превосходное качество изображения и красивый эффект боке. Его легко переносить, и он идеально подходит для съемки портретов и городских пейзажей. Быстрая, точная и тихая автофокусировка делает его отличным выбором для фото- и видеосъемки, позволяя запечатлеть важные моменты.

Описание

Подходит как пользователям полнокадровых камер, так и владельцам камер APS-C. 7-лепестковая циркулярная диафрагма с точным контролем сферической аберрации обеспечивает красивый и натуральный эффект боке, свойственный объективам серии G. Два линейных привода обеспечивают быструю, точную автофокусировку и отслеживание, что позволяет запечатлеть все важные моменты при уличной съемке. Быстрая, точная, тихая автофокусировка и отслеживание дают потрясающий результат как на фото, так и на видео. 

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 40 мм
  • Минимальная диафрагма 22
  • Крепление объектива Sony FE
  • Угол обзора 57˚
  • Число элементов / групп элементов 9 / 9
  • Число лепестков диафрагмы 7
  • Размеры 68 x 45 мм
  • Вес 173 г. 

