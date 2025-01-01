Sony FE 40mm F2.5 объектив. 

Описание

Подходит как пользователям полнокадровых камер, так и владельцам камер APS-C. 7-лепестковая циркулярная диафрагма с точным контролем сферической аберрации обеспечивает красивый и натуральный эффект боке, свойственный объективам серии G. Два линейных привода обеспечивают быструю, точную автофокусировку и отслеживание, что позволяет запечатлеть все важные моменты при уличной съемке. Быстрая, точная, тихая автофокусировка и отслеживание дают потрясающий результат как на фото, так и на видео.

Характеристики: