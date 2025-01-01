Москва
Sony FE 40mm F2.5 объектив.
Компактный стандартный фиксированный объектив. Обеспечивает превосходное качество изображения и красивый эффект боке. Его легко переносить, и он идеально подходит для съемки портретов и городских пейзажей. Быстрая, точная и тихая автофокусировка делает его отличным выбором для фото- и видеосъемки, позволяя запечатлеть важные моменты.
Подходит как пользователям полнокадровых камер, так и владельцам камер APS-C. 7-лепестковая циркулярная диафрагма с точным контролем сферической аберрации обеспечивает красивый и натуральный эффект боке, свойственный объективам серии G. Два линейных привода обеспечивают быструю, точную автофокусировку и отслеживание, что позволяет запечатлеть все важные моменты при уличной съемке. Быстрая, точная, тихая автофокусировка и отслеживание дают потрясающий результат как на фото, так и на видео.
Характеристики:
