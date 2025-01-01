images
images
Sony FE 28mm f/2 объектив
Sony FE 28mm f/2 объектив

Sony FE 28mm f/2 объектив

Sony
Артикул: MTG-1600

Sony FE 28mm f/2 объектив. 

Cовременный широкоугольный объектив на полный кадр. Лёгкий, компактный, светосильный. Умеренно широкий угол обзора удобен для пейзажной съёмки, в том числе городской. 28 мм хорошо подходят для съёмки архитектуры: перспективные искажения не слишком сильны, а угол обзора уже достаточно широк. У этого фокусного расстояния немало поклонников среди любителей стрит-фотографии. 

Описание

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние 28 мм
  • Диафрагма F2
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Sony FE
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.29 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра 49 мм
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 9 / 8
  • Число асферических элементов 3
  • Число низкодисперсных элементов 2
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры 64 x 60 мм
  • Вес 200 г. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера