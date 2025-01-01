Артикул: MTG-1600

Sony FE 28mm f/2 объектив.

Cовременный широкоугольный объектив на полный кадр. Лёгкий, компактный, светосильный. Умеренно широкий угол обзора удобен для пейзажной съёмки, в том числе городской. 28 мм хорошо подходят для съёмки архитектуры: перспективные искажения не слишком сильны, а угол обзора уже достаточно широк. У этого фокусного расстояния немало поклонников среди любителей стрит-фотографии.