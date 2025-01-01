Sony FE 20-70mm F4 G объектив. 

Описание

Созданный для требовательных пользователей, этот сверхширокоугольный зум-объектив не имеет никаких компромиссов в отношении качества изображения, производительности автофокуса или функций видеосъемки. Разработанный для использования с полнокадровыми беззеркальными камерами Sony с байонетом E, объектив с постоянной максимальной диафрагмой f/4 обеспечивает постоянную светосилу по всему диапазону фокусных. Сочетает в себе три элемента ED, два элемента AA, один асферический элемент ED и один стандартный асферический элемент для эффективного устранения хроматических и сферических аберраций, а также обеспечивает превосходную резкость по всему кадру и точность цветопередачи. Скругленная 9-лепестковая диафрагма обеспечивает глубокое мягкое боке.

Характеристики :