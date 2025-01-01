images
images
images
images
Sony FE 20-70mm F4 G объектив
Sony FE 20-70mm F4 G объектив
Sony FE 20-70mm F4 G объектив
Sony FE 20-70mm F4 G объектив

Sony FE 20-70mm F4 G объектив

Sony
Артикул: MTG-1599

Sony FE 20-70mm F4 G объектив. 

Стандартный зум-объектив для повседневного использования Sony FE 20-70mm F4 G охватывает популярный и универсальный диапазон фокусных расстояний в компактном и легком корпусе. Широкое поле зрения, подходящее для съемки селфи, пейзажей, городских пейзажей и других широкоугольных снимков. Объектив также предлагает быструю, точную и бесшумную автофокусировку, а также превосходную производительность при съемке крупным планом на всех фокусных расстояниях.

Описание

Созданный для требовательных пользователей, этот сверхширокоугольный зум-объектив не имеет никаких компромиссов в отношении качества изображения, производительности автофокуса или функций видеосъемки. Разработанный для использования с полнокадровыми беззеркальными камерами Sony с байонетом E, объектив с постоянной максимальной диафрагмой f/4 обеспечивает постоянную светосилу по всему диапазону фокусных.  Сочетает в себе три элемента ED, два элемента AA, один асферический элемент ED и один стандартный асферический элемент для эффективного устранения хроматических и сферических аберраций, а также обеспечивает превосходную резкость по всему кадру и точность цветопередачи.  Скругленная 9-лепестковая диафрагма обеспечивает глубокое мягкое боке.

Характеристики :

  • Фокусное расстояние 20-70mm
  • Максимальная диафрагма F/4
  • Минимальная диафрагма F/22
  • Байонет Sony E
  • Формат объектива Полный кадр
  • Угол обзора 94°
  • Минимальная дистанция фокусировки 25 см
  • Максимальное увеличение 0.39x
  • Оптический дизайн 16 элементов в 13 группах
  • Диафрагма 9 лепестков, скруглённые
  • Тип фокусировки Автофокус
  • Резьба под фильтр 72 мм
  • Размеры 78.7 x 99 мм
  • Вес 488 г.

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера