Sony FE 20-70mm F4 G объектив.
Стандартный зум-объектив для повседневного использования Sony FE 20-70mm F4 G охватывает популярный и универсальный диапазон фокусных расстояний в компактном и легком корпусе. Широкое поле зрения, подходящее для съемки селфи, пейзажей, городских пейзажей и других широкоугольных снимков. Объектив также предлагает быструю, точную и бесшумную автофокусировку, а также превосходную производительность при съемке крупным планом на всех фокусных расстояниях.
Созданный для требовательных пользователей, этот сверхширокоугольный зум-объектив не имеет никаких компромиссов в отношении качества изображения, производительности автофокуса или функций видеосъемки. Разработанный для использования с полнокадровыми беззеркальными камерами Sony с байонетом E, объектив с постоянной максимальной диафрагмой f/4 обеспечивает постоянную светосилу по всему диапазону фокусных. Сочетает в себе три элемента ED, два элемента AA, один асферический элемент ED и один стандартный асферический элемент для эффективного устранения хроматических и сферических аберраций, а также обеспечивает превосходную резкость по всему кадру и точность цветопередачи. Скругленная 9-лепестковая диафрагма обеспечивает глубокое мягкое боке.
Характеристики :
