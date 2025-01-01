images
images
images
images
Sony FE 12-24mm f/2.8 GM объектив
Sony FE 12-24mm f/2.8 GM объектив
Sony FE 12-24mm f/2.8 GM объектив
Sony FE 12-24mm f/2.8 GM объектив

Sony FE 12-24mm f/2.8 GM объектив

Sony
Артикул: MTG-1597

Sony FE 12-24mm f/2.8 GM объектив. 

Компактный и универсальный объектив идеально подходит как для съемки пейзажей, звездного неба и архитектуры, так и активных видов спорта, обеспечивая при этом дополнительную мобильность, если автор пожелает снимать «на ультраширокий угол». Являясь частью флагманской серии объективов Sony G Master, эта модель обеспечивает превосходное качество изображения при ультрашироком угле обзора до 12 мм с постоянной светосилой F2.8, а также изысканный эффект боке.

Описание

В FE 12-24мм F2.8 GM используются четыре оригинальных высокоскоростных, высоконадежных линейных XD-привода (экстремальная динамика) для совместимости со скоростными характеристиками существующих и будущих корпусов камер. С двумя приводами для каждой из фокусных групп объектива автофокусировка выполняется быстро и точно, а новые алгоритмы управления минимизируют отклик системы линейного XD-привода, обеспечивая при этом безупречную синхронизацию между двумя фокусными группами. Еще одним преимуществом является чрезвычайно низкий уровень шума при минимальной вибрации.

Впервые для современных объективов на объективе FE 12-24мм F2.8 GM использовано покрытие Nano AR Coating II, которое можно равномерно наносить на крупные линзы или сильно изогнутые поверхности элементов. Оно подавляет внутренние отражения, сводит к минимуму блики и ореолы для получения ясных, четких изображений, и, несмотря на широкий угол обзора объектива, Nano AR Coating II поддерживает сохранение высокой четкости и контрастности по всему изображению даже при недостаточном освещении.

Постоянная светосила F2.8 при любом фокусном расстоянии обеспечивает стабильность экспозиции при приближении. Это означает, что выдержка и чувствительность ISO могут быть неизменными во время съемки видео. Творческие возможности, предоставляемые при съемке видео с углом 12 мм и диафрагмой F2.8 в полнокадровом режиме, безграничны. При использовании на камере APS-C или с системой Super 35 широкий диапазон угол становится эквивалентным 18 мм, обеспечивая востребованный при видеосъемке диапазон.

При весе всего 847 граммов, FE 12-24мм F2.8 GM предлагает разнообразие функций для полного профессионального контроля над съемками. К ним относятся настраиваемая кнопка фиксации фокуса, переключатель режима фокусировки, кольца трансфокации и фокусировки, размещенные с учетом удобства работы с ними во время съемки. Линейный отклик кольца ручной фокусировки обеспечивает реакцию фокусировки на самые тонкие движения при ручной настройке, поэтому управление осуществляется мгновенно и точно. Объектив защищен от пыли и влаги, а передняя линза оснащена влагоотталкивающим фторкаучуковым покрытием, которое защищает от воды, масел и других загрязнений, в том числе облегчая очистку отпечатков рук и пальцев с поверхности объектива. Задний держатель позволяет устанавливать стандартные листовые ND-фильтры, корректоры цвета и другие фильтры для расширения выразительных возможностей. Поставляется с шаблоном для вырезания листовых фильтров.

Характеристики:

  • Фокусное расстояние от 12 до 24 мм
  • Максимальная диафрагма F / 2,8
  • Минимальная диафрагма F / 22
  • Крепление объектива Sony E
  • Совместимость форматов Full-Frame
  • Угол обзора от 122 ° до 84 °
  • Минимальное расстояние фокусировки 11,02 "/ 28 см
  • Максимальное увеличение 0.14x
  • Оптический дизайн 17 элементов в 14 группах
  • Лепестки диафрагмы 9, закругленные
  • Автофокус Есть
  • Размер фильтра Гель-фильтр (сзади)
  • Размеры 97,6 х 137 мм
  • Вес 847 г. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Роберт Дуано
Роберт Дуано
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера