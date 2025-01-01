Sony FE 12-24mm f/2.8 GM объектив. 

Описание

В FE 12-24мм F2.8 GM используются четыре оригинальных высокоскоростных, высоконадежных линейных XD-привода (экстремальная динамика) для совместимости со скоростными характеристиками существующих и будущих корпусов камер. С двумя приводами для каждой из фокусных групп объектива автофокусировка выполняется быстро и точно, а новые алгоритмы управления минимизируют отклик системы линейного XD-привода, обеспечивая при этом безупречную синхронизацию между двумя фокусными группами. Еще одним преимуществом является чрезвычайно низкий уровень шума при минимальной вибрации.

Впервые для современных объективов на объективе FE 12-24мм F2.8 GM использовано покрытие Nano AR Coating II, которое можно равномерно наносить на крупные линзы или сильно изогнутые поверхности элементов. Оно подавляет внутренние отражения, сводит к минимуму блики и ореолы для получения ясных, четких изображений, и, несмотря на широкий угол обзора объектива, Nano AR Coating II поддерживает сохранение высокой четкости и контрастности по всему изображению даже при недостаточном освещении.

Постоянная светосила F2.8 при любом фокусном расстоянии обеспечивает стабильность экспозиции при приближении. Это означает, что выдержка и чувствительность ISO могут быть неизменными во время съемки видео. Творческие возможности, предоставляемые при съемке видео с углом 12 мм и диафрагмой F2.8 в полнокадровом режиме, безграничны. При использовании на камере APS-C или с системой Super 35 широкий диапазон угол становится эквивалентным 18 мм, обеспечивая востребованный при видеосъемке диапазон.

При весе всего 847 граммов, FE 12-24мм F2.8 GM предлагает разнообразие функций для полного профессионального контроля над съемками. К ним относятся настраиваемая кнопка фиксации фокуса, переключатель режима фокусировки, кольца трансфокации и фокусировки, размещенные с учетом удобства работы с ними во время съемки. Линейный отклик кольца ручной фокусировки обеспечивает реакцию фокусировки на самые тонкие движения при ручной настройке, поэтому управление осуществляется мгновенно и точно. Объектив защищен от пыли и влаги, а передняя линза оснащена влагоотталкивающим фторкаучуковым покрытием, которое защищает от воды, масел и других загрязнений, в том числе облегчая очистку отпечатков рук и пальцев с поверхности объектива. Задний держатель позволяет устанавливать стандартные листовые ND-фильтры, корректоры цвета и другие фильтры для расширения выразительных возможностей. Поставляется с шаблоном для вырезания листовых фильтров.



Характеристики: