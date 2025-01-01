Sony E 11mm f/1.8 объектив. 

Описание

Система Linear Motor использует два отдельных двигателя для обеспечения быстрой, бесшумной и точной автофокусировки и отслеживания. Эта конструкция также способствует более естественному и интуитивно понятному ручному управлению фокусировкой Linear Response, а переключатель AF/MF расположен на оправе объектива для быстрого переключения режимов фокусировки.



Конструкция внутренней фокусировки обеспечивает более быструю фокусировку и поддерживает постоянную общую длину объектива во время работы.

Подходит для съемки крупным планом, минимальное расстояние фокусировки составляет 4,7 дюйма при максимальном увеличении 0,2x при использовании ручной фокусировки или 5,9 дюйма при увеличении 0,13x при использовании автофокуса.



Smooth Motion Optics (SMO) подавляет дрожание фокуса, помогая сохранить композиционную точность при смене фокуса. Этот объектив также совместим с функцией компенсации дыхания в некоторых камерах Alpha.

Оптическая схема включает 12 элементов в 11 группах, из которых 3 асферических и 3 низкодисперсионных (ED) элемента, которые исправляют кривизну поля, хроматические аберрации, а также обеспечивают высокую резкость по всему полю изображения. «Дыхание фокуса» сведено к минимуму: при переведении фокуса с одной дистанции на другую границы кадра почти не изменяются. У новейших камер Sony также можно воспользоваться дополнительной электронной коррекцией «дыхания фокуса». Многослойное просветляющее покрытие защищает от появления бликов и ореолов при съемке с контровым или боковым светом, в комплекте так же есть бленда.

Характеристики: