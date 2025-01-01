Москва
Sony Carl Zeiss Planar T* FE 50mm f/1.4 ZA объектив.
Продвинутая оптическая схема типа «планар», или двойной объектив Гаусса, включает два асферических оптических элемента, в том числе одну асферическую линзу типа АА, и оптический элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED). Такая оптическая схема устраняет кривизну поля изображения и другие оптические искажения, обеспечивая поразительную контрастность и детализацию изображения вплоть до самых краев кадра, при любом значении диафрагмы и любом фокусном расстоянии.
За счет мощной светосилы Сони Планар помогает получать фото с небольшими значениями глубины фона. Происходит художественное размытие фоновых объектов, что визуально выделяет главный предмет интереса фотографа, подчеркивает его достоинства, скрывает недостатки. Можно фотографировать в условиях очень слабой освещенности, вне зависимости от времени выдержки.
Регулируемая мембрана имеет 11 лепестков особой формы. Это открывает возможность создавать фото с мягкими переходами в контрастности. Те части изображения, которые находятся вне фокуса, приобретают выразительную глубину и объем за счет плавного распределения световых лучей.
Кольцо диафрагмы оборудовано особым фиксатором, функционирующим с механическим щелчком. При необходимости его можно отключить. Во время переключения повышается уровень ручного контроля, значения меняются бесшумно и плавно. Фокусировка выполняется без потери ракурса или изменений обзорного угла.
Корпус объектива надежно защищен от проникновения влаги и частиц пыли. Внутренние элементы девайса находятся в герметичной капсуле, что гарантирует стабильную и уверенную работу в самых сложных полевых условиях. Теперь вы можете запечатлеть любые понравившиеся кадры, даже если находитесь под проливным дождем или на ураганном ветру. Эта особенность актуальна для профессионалов, которым часто приходится снимать на выездных сессиях.
