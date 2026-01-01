images
images
images
images
Sirui Aurora 85mm f/1.4 FF AF Z-mount объектив
Sirui
Артикул: MTG-3675

Sirui Aurora 85mm f/1.4 FF AF Z-mount объектив. Объектив с маскимально открытой диафрагмой f/1.4 и точным автофокусом создан специально для фотографов и видеографов, которым важно высокое качество изображения при портретной и динамичной съемке. Фокусное расстояние 85 мм – это стандарт для портретной съемки, позволяющий избежать искажений, характерных для широкоугольных объективов. 

Описание

Aurora обеспечивает естественную передачу черт лица и мягкий эффект боке, создавая комфортное расстояние между фотографом и моделью. Быстрый и тихий автофокус с шаговым мотором позволяет снимать как статичные сцены, так и движущиеся объекты с точностью, что делает объектив идеальным для любых жанров портретной фотографии.

Оптическая система состоит из асферических линз, стекла ED и HRI, что минимизирует аберрации и обеспечивает чёткие, насыщенные изображения даже при сложных условиях освещения. 14 элементов в 9 группах позволяют добиться высочайшего уровня детализации и резкости, снижая искажения и сохраняя точность цветопередачи даже на полностью открытой диафрагме. Этот объектив гарантирует превосходные результаты вне зависимости от задач.

Одним из важнейших преимуществ модели является его вес – всего 540 г, что на 102 г легче аналогичных моделей. Легкость объектива делает его идеальным для длительной съемки с рук или с использованием стабилизатора, снижая нагрузку на фотографа. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги, а специальное покрытие передней линзы облегчает уход за объективом.

Характеристики:

  • Байонет объектива Z-mount (Nikon)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 85 мм
  • Конструкция 14 элементов в 9 группах
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.4
  • Минимальная диафрагма f16
  • Лепестки диафрагмы 15 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 850 мм
  • Угол зрения диагональ 28.64°
  • Угол зрения вертикаль 16.46°
  • Угол зрения горизонталь 24.02°
  • Максимальное увеличение 0.1152x
  • Диаметр резьбы на объективе 67 мм
  • Габариты 103.6 × 103.6 × 80.3 мм
  • Вес 570 г

Комплектация

  • объектив
  • бленда
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • светофильтр UV
  • светофильтр Black Mist
  • чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера