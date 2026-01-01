Москва
Малая Семеновская 3с6
Sirui Aurora 85mm f/1.4 FF AF Z-mount объектив. Объектив с маскимально открытой диафрагмой f/1.4 и точным автофокусом создан специально для фотографов и видеографов, которым важно высокое качество изображения при портретной и динамичной съемке. Фокусное расстояние 85 мм – это стандарт для портретной съемки, позволяющий избежать искажений, характерных для широкоугольных объективов.
Aurora обеспечивает естественную передачу черт лица и мягкий эффект боке, создавая комфортное расстояние между фотографом и моделью. Быстрый и тихий автофокус с шаговым мотором позволяет снимать как статичные сцены, так и движущиеся объекты с точностью, что делает объектив идеальным для любых жанров портретной фотографии.
Оптическая система состоит из асферических линз, стекла ED и HRI, что минимизирует аберрации и обеспечивает чёткие, насыщенные изображения даже при сложных условиях освещения. 14 элементов в 9 группах позволяют добиться высочайшего уровня детализации и резкости, снижая искажения и сохраняя точность цветопередачи даже на полностью открытой диафрагме. Этот объектив гарантирует превосходные результаты вне зависимости от задач.
Одним из важнейших преимуществ модели является его вес – всего 540 г, что на 102 г легче аналогичных моделей. Легкость объектива делает его идеальным для длительной съемки с рук или с использованием стабилизатора, снижая нагрузку на фотографа. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги, а специальное покрытие передней линзы облегчает уход за объективом.
