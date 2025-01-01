images
Sigma DN 30mm f/1.4 DC Contemporary Sony E объектив черный

Sigma
Артикул: MTG-1593

Sigma DN 30mm f/1.4 DC Contemporary Sony E объектив черный.  

Универсальный и многофункциональный – объектив SIGMA 30mm f/1.4 DC DN создан специально для беззеркальных камер, чтобы стать лучшим другом того, кто выбрал себе именно такой аппарат для съемки. C фокусным расстоянием около 50мм (в 35-ти мм эквиваленте) и F1.4, он имеет угол обзора, максимально приближенный к углу обзора человеческого глаза. 

Описание

Компактный и светосильный, этот объектив имеет высокую степень преломления и дисперсии стекла, что обеспечивает большую мощность при меньшем размере самого прибора. Две асферические линзы помогают обеспечить отличное качество изображения, оптимизированное для беззеркальных камер.

Путем включения шагового двигателя, объектив обеспечивает исключительно быстрое и бесшумное выполнение автофокусировки. Такая функция особенно полезна при использовании камеры для съемки видео. В комплекте идет удлиненная бленда с антибликовым покрытием, которая позволяет управлять светом, минимизируя нежелательные блики.

При создании SIGMA 30mm f/1.4 DC DN использовался специальный термоустойчивый материал, который не позволяет объективу деформироваться во время использования. Детали, изготовленные из такого материала, не подвержены перепадам температуры даже в экстремальных условиях, что помогает поддерживать высокую производительность объектива долгие годы.

Характеристики:

  • Тип сенсора камеры для кроп-сенсора
  • Тип объектива стандартный
  • Фокусное расстояние постоянное (фикс)
  • Фокусное расстояние (мм) 30 мм
  • Стабилизация изображения нет
  • Диафрагма 1.4 f
  • Мин. диафрагма 16 f
  • Мин. дистанция фокусировки 0.3 м
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов/групп элементов 9/7
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
  • Диаметр 64.8 мм
  • Длина 73.3 мм
  • Вес 265 г. 

