Sigma DN 30mm f/1.4 DC Contemporary Sony E объектив черный.  

Описание

Компактный и светосильный, этот объектив имеет высокую степень преломления и дисперсии стекла, что обеспечивает большую мощность при меньшем размере самого прибора. Две асферические линзы помогают обеспечить отличное качество изображения, оптимизированное для беззеркальных камер.

Путем включения шагового двигателя, объектив обеспечивает исключительно быстрое и бесшумное выполнение автофокусировки. Такая функция особенно полезна при использовании камеры для съемки видео. В комплекте идет удлиненная бленда с антибликовым покрытием, которая позволяет управлять светом, минимизируя нежелательные блики.

При создании SIGMA 30mm f/1.4 DC DN использовался специальный термоустойчивый материал, который не позволяет объективу деформироваться во время использования. Детали, изготовленные из такого материала, не подвержены перепадам температуры даже в экстремальных условиях, что помогает поддерживать высокую производительность объектива долгие годы.

Характеристики: