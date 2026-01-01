Sigma AF 85mm f/1.4 DG HSM Art SONY E объектив

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4.
Невероятная светосила F1.4 объектива достигается благодаря применению в оптической конструкции линз изготовленных по новейшей технологии. Оптическая схема включает в себя 14 элементов в 12-ти группах. Применяются особые линзы из SLD стекла, которые минимизируют хроматические аберрации, повышая тем самым качество изображения. Многослойное просветление оптики устраняет блики, а также повышает яркость и контрастность фотографий.
Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. Так же возможна ручная доводка автофокуса, даже в режиме следящего автофокуса.
Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление с резиновым уплотнителем, препятствующим попадание в камеру пыли и влаги, изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 85
- максимальное значение диафрагмы - f/1.4
- минимальное значение диафрагмы - f/16
- минимальное расстояние фокусировки, см – 85
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 12/14
- лепестки диафрагмы - 9
- размер фильтра, мм - 86
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - есть
- максимальное увеличение - 1:8,5
- размеры, мм – 94,7х126,2
- вес, г - 1130