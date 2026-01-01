Sigma AF 85mm f/1.4 DG HSM Art SONY E объектив
Артикул: DAN-1540

Универсальный светосильный объектив Sigma AF 85mm f/1.4 DG HSM Art SONY E серии Art для Sony E.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Подойдет для разнообразных жанров в фотографии хотя основным его коньком будет портретное фото. Дистанция фокусировки от 85 см. Угол обзора 28,6 градусов.

Описание

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4.

Невероятная светосила F1.4 объектива достигается благодаря применению в оптической конструкции линз изготовленных по новейшей технологии. Оптическая схема включает в себя 14 элементов в 12-ти группах. Применяются особые линзы из SLD стекла, которые минимизируют хроматические аберрации, повышая тем самым качество изображения. Многослойное просветление оптики устраняет блики, а также повышает яркость и контрастность фотографий.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. Так же возможна ручная доводка автофокуса, даже в режиме следящего автофокуса. 

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление с резиновым уплотнителем, препятствующим попадание в камеру пыли и влаги, изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 85
  • максимальное значение диафрагмы - f/1.4
  • минимальное значение диафрагмы - f/16
  • минимальное расстояние фокусировки, см – 85
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 12/14
  • лепестки диафрагмы - 9
  • размер фильтра, мм - 86
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • максимальное увеличение - 1:8,5
  • размеры, мм – 94,7х126,2
  • вес, г - 1130

