Sigma AF 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM NIKON объектив

Sigma
Артикул: DAN-1539

Сверхширокоугольный объектив  Sigma AF 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM NIKON для системы Nikon.

Объектив разработан специально для кропнутых цифровых зеркальных камер. Имеет очень большое поле зрения, что, в совокупности с его способностью усиливать перспективу, открывает фотографу невероятные творческие возможности. С учетом кроп-фактора диапазон фокусных расстояний объектива охватывает широкоугольные значения 12 - 24 мм в 35-мм эквиваленте.

Описание

Объектив формирует круг изображения, в точности соответствующий площади сенсора формата APS-C. Уменьшение круга изображения позволило сделать объектив сравнительно легким и компактным для своих характеристик (диаметр 75 мм, длина 106 мм, вес 555 г), благодаря чему он будет прекрасным спутником в путешествии. А надежная и прочная конструкция (его корпус выполнен по преимуществу из металла) позволит ему с успехом преодолеть все трудности кочевой жизни.

Оптическая схема объектива состоит из 15 линз в 11 группах. В оптической схеме используются четыре сверхвысококачественных элемента из нового стекла FLD (F Low Dispersion), которые сопоставимы по характеристикам с линзами из флюоритового стекла. Стекло FLD обеспечивает минимальный возможный на сегодняшний день уровень дисперсии и максимально высокое светопропускание, а также высокую аномальную дисперсию. Благодаря своим параметрам элементы из такого материала максимально эффективно исправляют хроматическую аберрацию, в том числе аберрацию во вторичном спектре, которую практически невозможно устранить посредством других линз. Кроме того оптическая схема объектива включает три асферические линзы (две литые и одну гибридную), которые обеспечивают коррекцию дисторсии и астигматизма. Оптические элементы выполнены с ультрамногослойным просветлением, что исключает появление бликов и переотражений, от которых часто страдают изображения, полученные при помощи цифровых фотокамер. При любом значении фокусного расстояния объектив обеспечивает превосходную резкость, высокий контраст и правильную цветопередачу.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 8-16
  • максимальное значение диафрагмы - f/4.5-5.6
  • минимальное расстояние фокусировки, см - 22
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/15
  • лепестки диафрагмы - 7
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • диаметр резьбы для фильтров, мм95
  • размеры, мм - 75х106
  • вес, г - 545

Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
