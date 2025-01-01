images
images
images
Sigma AF 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon EF-M объектив
Sigma AF 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon EF-M объектив
Sigma AF 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon EF-M объектив

Sigma AF 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon EF-M объектив

Sigma
Артикул: MTG-1592

Sigma AF 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon EF-M объектив. 

Объектив имеет удивительно компактную конструкцию, но при этом обеспечивает превосходное качество изображения, соперничающее с  Art-объективами. Конструкторы учли возможности современных камер по коррекции периферийной освещённости и дисторсии. Продольные хроматические искажения, которые невозможно полностью устранить постобработкой, эффективно снижены благодаря применению в оптической схеме элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD.

Описание

 Третий в линейке светосильных объективов Sigma DC DN.
Несмотря на формат APS-C объектив обладает высокохудожественным рисунком, резкостью и высоким контрастом, не уступая по качеству изображения полноформатным объективам.
Лёгкий и компактный он отлично подходит для повседневной фотосъемки различных сюжетов, будь то портрет, репортаж или ночная съёмка.
  Плавный и точный автофокус идеально работает в видео режиме. Конструкторские решения с упором на съемку видео, шаговый мотор фокусировки обеспечивают плавную и тихую работу автофокуса в режиме видео. 

 Пыле- и влагозащищённый байонет. Байонет объектива имеет специальное уплотнительное кольцо, препятствующее попаданию в камеру пыли и влаги.

 Латунный байонет. Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма. Контроль качества на новейшем оборудовании А1. Сделано в Японии. 

Характеристики: 

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние постоянное (фикс)
  • Стабилизация изображения нет
  • Фокусное расстояние (мм) 56 мм
  • Диафрагма f/1.4Мин.
  • диафрагма f/16Мин.
  • дистанция фокусировки 0.5 м
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Режим макросъемки нет
  • Число элементов/групп элементов 10/6
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм
  • Диаметр 66.5 мм
  • Длина 59.5 мм
  • Вес 280 г. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера