Sigma AF 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon EF-M объектив. 

Описание

Третий в линейке светосильных объективов Sigma DC DN.

Несмотря на формат APS-C объектив обладает высокохудожественным рисунком, резкостью и высоким контрастом, не уступая по качеству изображения полноформатным объективам.

Лёгкий и компактный он отлично подходит для повседневной фотосъемки различных сюжетов, будь то портрет, репортаж или ночная съёмка.

Плавный и точный автофокус идеально работает в видео режиме. Конструкторские решения с упором на съемку видео, шаговый мотор фокусировки обеспечивают плавную и тихую работу автофокуса в режиме видео.

Пыле- и влагозащищённый байонет. Байонет объектива имеет специальное уплотнительное кольцо, препятствующее попаданию в камеру пыли и влаги.

Латунный байонет. Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма. Контроль качества на новейшем оборудовании А1. Сделано в Японии.

Характеристики: