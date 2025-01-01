Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art Sony E объектив. 

Описание

Появление на рынке цифровых зеркальных камер с сенсорами высокого разрешения выявило потребность фотографов в новых объективах, полностью реализующих потенциал в области технологий создания качественных изображений. Первый Art-объектив 35mm F1.4 DG HSM | Art и явился впечатляющим ответом на такие потребности. Новый же 50mm F1.4 DG HSM| Art дополняет стандарт качества, установленный ранее объективом 35mm F1.4 DG HSM | Art, теперь уже в классе стандартных фикс-объективов.

Высокое разрешение в сочетании с высокохудожественным бокэ.

Эффективная коррекция сагиттальной комы на открытой диафрагме по всему полю кадра.

Оптические элементы из SLD-стекла (сверхнизкодисперсного) снижают аксиальную хроматическую аберрацию, обеспечивая потрясающую резкость и контраст.

Высокая яркость по краям кадра.

Современное многослойное просветвление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения.

Конструкция объектива содержит плавающие группы линз, что позволяет уменьшить расстояние между линзами в процессе фокусировки и обеспечить минимальную дистанцию фокусировки 40 см с масштабом 1:5,6.



Характеристики: