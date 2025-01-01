images
Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art Sony E объектив
Sigma
Артикул: MTG-1591

Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art Sony E объектив. 

Стандартный высококачественный светосильный объектив знаменитой серии Art. Был специально разработан для использования объектива с цифровыми зеркальными камерами. В нем значительно улучшены компенсация периферийной яркости, резкость по краям изображения, а также прорисовка изображения по всему полю изображения.

Описание

Появление на рынке цифровых зеркальных камер с сенсорами высокого разрешения выявило потребность фотографов в новых объективах, полностью реализующих потенциал в области технологий создания качественных изображений. Первый Art-объектив 35mm F1.4 DG HSM | Art и явился впечатляющим ответом на такие потребности. Новый же 50mm F1.4 DG HSM| Art дополняет стандарт качества, установленный ранее объективом 35mm F1.4 DG HSM | Art, теперь уже в классе стандартных фикс-объективов.

Высокое разрешение в сочетании с высокохудожественным бокэ.
Эффективная коррекция сагиттальной комы на открытой диафрагме по всему полю кадра.
Оптические элементы из SLD-стекла (сверхнизкодисперсного) снижают аксиальную хроматическую аберрацию, обеспечивая потрясающую резкость и контраст.
Высокая яркость по краям кадра.
Современное многослойное просветвление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения.
Конструкция объектива содержит плавающие группы линз, что позволяет уменьшить расстояние между линзами в процессе фокусировки и обеспечить минимальную дистанцию фокусировки 40 см с масштабом 1:5,6.


Характеристики: 

  • Тип объектива стандартный
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Диафрагма F1.4
  • Минимальная диафрагма F16
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м
  • Ультразвуковой мотор есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
  • Крепление объектива Sony E
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 13 / 8
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры 85 x 100 мм
  • Вес 815 г.

