Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art Canon EF объектив
Артикул: MTG-1589

Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art Canon EF объектив. 

Стандартный высококачественный светосильный объектив знаменитой серии Art. Был специально разработан для использования объектива с цифровыми зеркальными камерами. В нем значительно улучшены компенсация периферийной яркости, резкость по краям изображения, а также прорисовка изображения по всему полю изображения.

Описание

Появление на рынке цифровых зеркальных камер с сенсорами высокого разрешения выявило потребность фотографов в новых объективах, полностью реализующих потенциал в области технологий создания качественных изображений. Первый Art-объектив 35mm F1.4 DG HSM | Art и явился впечатляющим ответом на такие потребности. Новый же 50mm F1.4 DG HSM| Art дополняет стандарт качества, установленный ранее объективом 35mm F1.4 DG HSM | Art, теперь уже в классе стандартных фикс-объективов.

Высокое разрешение в сочетании с высокохудожественным бокэ.
Эффективная коррекция сагиттальной комы на открытой диафрагме по всему полю кадра.
Оптические элементы из SLD-стекла (сверхнизкодисперсного) снижают аксиальную хроматическую аберрацию, обеспечивая потрясающую резкость и контраст.
Высокая яркость по краям кадра.
Современное многослойное просветвление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения.
Конструкция объектива содержит плавающие группы линз, что позволяет уменьшить расстояние между линзами в процессе фокусировки и обеспечить минимальную дистанцию фокусировки 40 см с масштабом 1:5,6.


Характеристики: 

  • Тип объектива стандартный
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Диафрагма F1.4
  • Минимальная диафрагма F16
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м
  • Ультразвуковой мотор есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
  • Крепление объектива Canon EF
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 13 / 8
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры 85 x 100 мм
  • Вес 815 г.

На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
