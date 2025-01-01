Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM ART Canon EF объектив. 

Описание

Благодаря углу обзора в 63,4 градусов, невероятно мягкому размытию фона, обусловленному наличием широкой 9-лепестковой диафрагмы, а также быстрой и четкой работе автофокуса объектив безупречно исполняет исходный замысел фотографа. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,3 метра, минимальная диафрагма – 16f.

Оптическая конструкция объектива разработана с использованием новейших достижений SIGMA и включает 13 элементов в 11 группах, в том числе 1 FLD и 4 SLD стекла, что обеспечивает идеально чистый и резкий рисунок без бликов и аберраций.

Использование в SIGMA 35mm f/1.4 DG HSM Art прочного композита с высокой термоустойчивостью препятствует появлению микрозазоров и люфтов на стыках при изменении температур, повышая защищенность оптики от пыли и общее качество объектива.

Характеристики: