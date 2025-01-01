images
Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F объектив
Sigma
Артикул: MTG-1587

Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F объектив. 

Светосильный объектив SIGMA 35mm f/1.4 DG HSM Art c фиксированным фокусным расстоянием, широким углом обзора и высококачественными линзами великолепно справится с ролью основного объектива. Специально оптимизированн для работы с цифровыми зеркальными камерами. Модель оборудована ультразвуковым мотором (HSM, Hyper Sonic Motor), поэтому обеспечивает быструю и тихую автофокусировку, с сохранением возможности ручной фокусировки. 

Описание

Благодаря углу обзора в 63,4 градусов, невероятно мягкому размытию фона, обусловленному наличием широкой 9-лепестковой диафрагмы, а также быстрой и четкой работе автофокуса объектив безупречно исполняет исходный замысел фотографа. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,3 метра, минимальная диафрагма – 16f.

Оптическая конструкция объектива разработана с использованием новейших достижений SIGMA и включает 13 элементов в 11 группах, в том числе 1 FLD и 4 SLD стекла, что обеспечивает идеально чистый и резкий рисунок без бликов и аберраций.

Использование в SIGMA 35mm f/1.4 DG HSM Art прочного композита с высокой термоустойчивостью препятствует появлению микрозазоров и люфтов на стыках при изменении температур, повышая защищенность оптики от пыли и общее качество объектива. 

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние 35 мм
  • Диафрагма F1.4
  • Минимальная диафрагма F16
  • Крепление объектива Nikon F
  • Ультразвуковой мотор есть
  • Внутренняя фокусировка есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
  • Стабилизация изображения 5
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 13 / 11
  • Число асферических элементов 2
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры 77 x 94 мм
  • Вес 665 г.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

