Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F объектив.
Светосильный объектив SIGMA 35mm f/1.4 DG HSM Art c фиксированным фокусным расстоянием, широким углом обзора и высококачественными линзами великолепно справится с ролью основного объектива. Специально оптимизированн для работы с цифровыми зеркальными камерами. Модель оборудована ультразвуковым мотором (HSM, Hyper Sonic Motor), поэтому обеспечивает быструю и тихую автофокусировку, с сохранением возможности ручной фокусировки.
Благодаря углу обзора в 63,4 градусов, невероятно мягкому размытию фона, обусловленному наличием широкой 9-лепестковой диафрагмы, а также быстрой и четкой работе автофокуса объектив безупречно исполняет исходный замысел фотографа. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,3 метра, минимальная диафрагма – 16f.
Оптическая конструкция объектива разработана с использованием новейших достижений SIGMA и включает 13 элементов в 11 группах, в том числе 1 FLD и 4 SLD стекла, что обеспечивает идеально чистый и резкий рисунок без бликов и аберраций.
Использование в SIGMA 35mm f/1.4 DG HSM Art прочного композита с высокой термоустойчивостью препятствует появлению микрозазоров и люфтов на стыках при изменении температур, повышая защищенность оптики от пыли и общее качество объектива.
