Sigma AF 24mm f/1.4 DG HSM Art Sony E объектив
Артикул: MTG-1585

Sigma AF 24mm f/1.4 DG HSM Art Sony E объектив.  

Широкоугольный объектив SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art с ультразвуковым мотором автоматической фокусировки предназначен для использования с полнокадровыми зеркальными фотокамерами.

Конструкция объектива включает 15 элементов в 11 группах, среди которых 2 асферические линзы, 3 элемента из FLD и 4 из SLD стекла. Такая конструкция позволила свести к минимуму возможность возникновения хроматических аберраций также успешно, как и в других объективах Art-серии.

9 скругленных лепестков диафрагмы обеспечивают качественное боке, угол поля зрения составляет 84,1°, а минимальная рабочая дистанция фокусировки в 25 см открывает дополнительные возможности для творчества.

Благодаря широкому углу обзора, малому весу и миниатюрности, в целом, модель можно отнести к группе универсальных объективов и использовать как основную для ежедневной съемки. Вес оптики 665 г. при длине 90,2 мм и диаметре 85 мм (диаметр фильтра 77 мм).

В первую очередь, SIGMA рекомендует объектив для пейзажной фотографии, свадебной съемки и астрофотографии, а также для съемки видео, что по достоинству оценят профессионалы и любители видеографии.

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние 24 мм
  • Диафрагма F1.40
  • Минимальная диафрагма F16
  • Крепление объектива Sony E
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
  • Ультразвуковой мотор есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 15 / 11
  • Число асферических элементов 2
  • Число низкодисперсных элементов 6
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры 85 x 90.2 мм
  • Вес 665 г. 

