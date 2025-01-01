Sigma AF 24mm f/1.4 Art DG HSM Canon EF объектив. 

Описание

Конструкция объектива включает 15 элементов в 11 группах, среди которых 2 асферические линзы, 3 элемента из FLD и 4 из SLD стекла. Такая конструкция позволила свести к минимуму возможность возникновения хроматических аберраций также успешно, как и в других объективах Art-серии.

9 скругленных лепестков диафрагмы обеспечивают качественное боке, угол поля зрения составляет 84,1°, а минимальная рабочая дистанция фокусировки в 25 см открывает дополнительные возможности для творчества.

Благодаря широкому углу обзора, малому весу и миниатюрности, в целом, модель можно отнести к группе универсальных объективов и использовать как основную для ежедневной съемки. Вес оптики 665 г. при длине 90,2 мм и диаметре 85 мм (диаметр фильтра 77 мм).

В первую очередь, SIGMA рекомендует объектив для пейзажной фотографии, свадебной съемки и астрофотографии, а также для съемки видео, что по достоинству оценят профессионалы и любители видеографии.

Характеристики: