Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Sigma AF 24mm f/1.4 Art DG HSM Canon EF объектив.
Широкоугольный объектив SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art с ультразвуковым мотором автоматической фокусировки предназначен для использования с полнокадровыми зеркальными фотокамерами.
Конструкция объектива включает 15 элементов в 11 группах, среди которых 2 асферические линзы, 3 элемента из FLD и 4 из SLD стекла. Такая конструкция позволила свести к минимуму возможность возникновения хроматических аберраций также успешно, как и в других объективах Art-серии.
9 скругленных лепестков диафрагмы обеспечивают качественное боке, угол поля зрения составляет 84,1°, а минимальная рабочая дистанция фокусировки в 25 см открывает дополнительные возможности для творчества.
Благодаря широкому углу обзора, малому весу и миниатюрности, в целом, модель можно отнести к группе универсальных объективов и использовать как основную для ежедневной съемки. Вес оптики 665 г. при длине 90,2 мм и диаметре 85 мм (диаметр фильтра 77 мм).
В первую очередь, SIGMA рекомендует объектив для пейзажной фотографии, свадебной съемки и астрофотографии, а также для съемки видео, что по достоинству оценят профессионалы и любители видеографии.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen