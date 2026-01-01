Sigma
Артикул: MTG-1583

Sigma AF 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Nikon F объектив. 

Sigma AF 24-105 mm f/4 DG OS HSM Art предлагает самый популярный диапазон фокусных расстояний от широкого угла до среднего телефото для камер с полноформатными сенсорами. Кроме этого, объектив имеет постоянную светосилу F4, оптический стабилизатор изображения и ультразвуковой мотор фокусировки, что значительно повышает удобство и универсальность применения. Объектив отлично подходит для портретной, пейзажной фотосъемки, а также для традиционной фотографии.

Описание

Объектив имеет встроенный высокоэффективный оптический стабилизатор изображения, позволяющий минимизировать дрожание камеры даже в режиме макрофотографии, в котором очень легко обнаружить эффект «смазывания».

Объектив имеет внутреннюю систему фокусировки, передняя линза не вращается, что позволяет полноценно использовать поляризационные фильтры.

Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку. Плавность фокусировки достигнута применением улучшенного алгоритма работы системы автофокуса.

Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма cоздает приятное размытие заднего фона (боке).

Крепление бленды имеет резиновое уплотнение. Для большего удобства переработаны крышка объектива и переключатель режимов фокусировки AF/MF.  В целях достижения наивысшей точности изготовления все металлические детали, а также новый термостабильный компаунд TSC производятся непосредственно на фабрике корпорации Сигма. Последние три цифры гравировки кольца зума означают год начала производства данной модели объектива.

Латунный байонет с высокой точностью изготовления увеличивает механическую надежность объектива и его ресурс. Поверхность байонета подвергнута специальному упрочнению для повышения долговечности.

Характеристики:

  • Тип сенсора камеры для полнокадровых (full frame)
  • Тип объектива стандартный
  • Фокусное расстояние переменное (zoom)
  • Фокусное расстояние (мм) 24-105 мм
  • Тип системы Nikon F
  • Стабилизация изображения есть
  • Диафрагма 4.0 f
  • Мин. диафрагма 22 f
  • Мин. дистанция фокусировки 0.45 м
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов/групп элементов 19/14
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм
  • Диаметр 88.6 мм
  • Длина 109.4 мм
  • Вес 885 г.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера