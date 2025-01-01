images
images
Sigma AF 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Canon EF объектив
Sigma AF 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Canon EF объектив

Sigma AF 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Canon EF объектив

Sigma
Артикул: MTG-1582

Sigma AF 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Canon EF объектив.

Sigma AF 24-105 mm f/4 DG OS HSM Art предлагает самый популярный диапазон фокусных расстояний от широкого угла до среднего телефото для камер с полноформатными сенсорами. Кроме этого, объектив имеет постоянную светосилу F4, оптический стабилизатор изображения и ультразвуковой мотор фокусировки, что значительно повышает удобство и универсальность применения. Объектив отлично подходит для портретной, пейзажной фотосъемки, а также для традиционной фотографии.

Описание

Объектив имеет встроенный высокоэффективный оптический стабилизатор изображения, позволяющий минимизировать дрожание камеры даже в режиме макрофотографии, в котором очень легко обнаружить эффект «смазывания».

Объектив имеет внутреннюю систему фокусировки, передняя линза не вращается, что позволяет полноценно использовать поляризационные фильтры.

Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку. Плавность фокусировки достигнута применением улучшенного алгоритма работы системы автофокуса.

Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма cоздает приятное размытие заднего фона (боке).

Крепление бленды имеет резиновое уплотнение. Для большего удобства переработаны крышка объектива и переключатель режимов фокусировки AF/MF.  В целях достижения наивысшей точности изготовления все металлические детали, а также новый термостабильный компаунд TSC производятся непосредственно на фабрике корпорации Сигма. Последние три цифры гравировки кольца зума означают год начала производства данной модели объектива.

Латунный байонет с высокой точностью изготовления увеличивает механическую надежность объектива и его ресурс. Поверхность байонета подвергнута специальному упрочнению для повышения долговечности.

Характеристики:

  • Тип сенсора камеры для полнокадровых (full frame)
  • Тип объектива стандартный
  • Фокусное расстояние переменное (zoom)
  • Фокусное расстояние (мм) 24-105 мм
  • Тип системы Canon EF
  • Стабилизация изображения есть
  • Диафрагма 4.0 f
  • Мин. диафрагма 22 f
  • Мин. дистанция фокусировки 0.45 м
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов/групп элементов 19/14
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм
  • Диаметр 88.6 мм
  • Длина 109.4 мм
  • Вес 885 г.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Видеоурок &quot;Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света&quot;
Видеоурок "Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света"
Как получить максимум от одного источника света
Как получить максимум от одного источника света
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера