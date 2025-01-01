Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Sigma AF 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Canon EF объектив.
Sigma AF 24-105 mm f/4 DG OS HSM Art предлагает самый популярный диапазон фокусных расстояний от широкого угла до среднего телефото для камер с полноформатными сенсорами. Кроме этого, объектив имеет постоянную светосилу F4, оптический стабилизатор изображения и ультразвуковой мотор фокусировки, что значительно повышает удобство и универсальность применения. Объектив отлично подходит для портретной, пейзажной фотосъемки, а также для традиционной фотографии.
Объектив имеет встроенный высокоэффективный оптический стабилизатор изображения, позволяющий минимизировать дрожание камеры даже в режиме макрофотографии, в котором очень легко обнаружить эффект «смазывания».
Объектив имеет внутреннюю систему фокусировки, передняя линза не вращается, что позволяет полноценно использовать поляризационные фильтры.
Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку. Плавность фокусировки достигнута применением улучшенного алгоритма работы системы автофокуса.
Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма cоздает приятное размытие заднего фона (боке).
Крепление бленды имеет резиновое уплотнение. Для большего удобства переработаны крышка объектива и переключатель режимов фокусировки AF/MF. В целях достижения наивысшей точности изготовления все металлические детали, а также новый термостабильный компаунд TSC производятся непосредственно на фабрике корпорации Сигма. Последние три цифры гравировки кольца зума означают год начала производства данной модели объектива.
Латунный байонет с высокой точностью изготовления увеличивает механическую надежность объектива и его ресурс. Поверхность байонета подвергнута специальному упрочнению для повышения долговечности.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen