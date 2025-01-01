Sigma AF 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Canon EF объектив.

Описание

Объектив имеет встроенный высокоэффективный оптический стабилизатор изображения, позволяющий минимизировать дрожание камеры даже в режиме макрофотографии, в котором очень легко обнаружить эффект «смазывания».

Объектив имеет внутреннюю систему фокусировки, передняя линза не вращается, что позволяет полноценно использовать поляризационные фильтры.

Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку. Плавность фокусировки достигнута применением улучшенного алгоритма работы системы автофокуса.

Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма cоздает приятное размытие заднего фона (боке).

Крепление бленды имеет резиновое уплотнение. Для большего удобства переработаны крышка объектива и переключатель режимов фокусировки AF/MF. В целях достижения наивысшей точности изготовления все металлические детали, а также новый термостабильный компаунд TSC производятся непосредственно на фабрике корпорации Сигма. Последние три цифры гравировки кольца зума означают год начала производства данной модели объектива.

Латунный байонет с высокой точностью изготовления увеличивает механическую надежность объектива и его ресурс. Поверхность байонета подвергнута специальному упрочнению для повышения долговечности.

Характеристики: