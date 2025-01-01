Москва
Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S объектив.
Сверхсветосильный стандартный объектив с переменным фокусным растоянием предназначен только для цифровых зеркальных камер формата APS-C/DX. Оптическая схема объектива состоит из 17 элементов в 12 группах, в том числе 4 литых асферических элемента и 5 элементов из SLD стекла со сверхнизкой дисперсией. Многослойное покрытие Super позволяет уменьшить ореолы с бликами и обеспечивает высокий контраст даже при контровой засветке.
В объективе используется внутренняя фокусировка и зумирование, так что размеры объектива в процессе использования остаются неизменными, а фронтальный элемент не вращается, что упрощает использование поляризующих фильтров.
Ультразвуковой двигатель привода автофокуса кольцевого типа с постоянной возможностью ручной коррекции (FTM) и с оптимизированным алгоритмом автофокусировки даёт возможность тихого и быстрого наведения на резкость. Девяти лепестковая диафрагма скругленной формы. Лепестковая бленда LH780-03 входит в комплект объектива.
