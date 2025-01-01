Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S объектив. 

Описание

В объективе используется внутренняя фокусировка и зумирование, так что размеры объектива в процессе использования остаются неизменными, а фронтальный элемент не вращается, что упрощает использование поляризующих фильтров.

Ультразвуковой двигатель привода автофокуса кольцевого типа с постоянной возможностью ручной коррекции (FTM) и с оптимизированным алгоритмом автофокусировки даёт возможность тихого и быстрого наведения на резкость. Девяти лепестковая диафрагма скругленной формы. Лепестковая бленда LH780-03 входит в комплект объектива.

Характеристики: