images
images
images
Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S объектив
Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S объектив
Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S объектив

Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S объектив

Sigma
Артикул: MTG-1579

Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S объектив. 

Сверхсветосильный стандартный объектив с переменным фокусным растоянием предназначен только для цифровых зеркальных камер формата APS-C/DX. Оптическая схема объектива состоит из 17 элементов в 12 группах, в том числе 4 литых асферических элемента и 5 элементов из SLD стекла со сверхнизкой дисперсией. Многослойное покрытие Super позволяет уменьшить ореолы с бликами и обеспечивает высокий контраст даже при контровой засветке.

Описание

В объективе используется внутренняя фокусировка и зумирование, так что размеры объектива в процессе использования остаются неизменными, а фронтальный элемент не вращается, что упрощает использование поляризующих фильтров.

Ультразвуковой двигатель привода автофокуса кольцевого типа с постоянной возможностью ручной коррекции (FTM) и с оптимизированным алгоритмом автофокусировки даёт возможность тихого и быстрого наведения на резкость. Девяти лепестковая диафрагма скругленной формы.  Лепестковая бленда LH780-03 входит в комплект объектива.

Характеристики:

  • Тип сенсора камеры для кроп-сенсора
  • Тип объектива стандартный
  • Фокусное расстояние переменное (zoom)
  • Фокусное расстояние (мм) 18-35 мм
  • Диафрагма 1.8 f
  • Мин. диафрагма 16 f
  • Мин. дистанция фокусировки 0.28 м
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов/групп элементов 17/12
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
  • Диаметр 78 мм
  • Длина 121 мм
  • Вес 810 г.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Мацей Дакович
Мацей Дакович
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Нина Свиридова
Нина Свиридова
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера