Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Micro 4/3 объектив. 

Описание

9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятные закругленные блики от источников света.

Оптическая схема объектива 16mm f/1.4 DC DN Contemporary имеет 16 элементов в 13 группах и содержит множество высокотехнологичных компонентов, включая три элемента из FLD-стекла, два элемента из SLD-стекла и два литых асферических элемента. Конструкция объектива обеспечивает минимальные оптические искажения и выдающееся разрешение во всем диапазоне изменения диафрагмы. Асферические элементы отполированы со сверх- высокой точностью и допуском меньше 10 нм, таким образом устраняя «луковые кольца» боке и обеспечивая равномерное качество изображения по всему полю кадра. Кроме этого, оптическая система объектива мягко изгибает лучи света, минимизируя сагиттальную кому и гарантируя высокую четкость изображения от центра к краям кадра. Результатом является красивое мягкое боке при наличии объемного света по всему кадру.

Характеристики: