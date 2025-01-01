Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Micro 4/3 объектив.
Светосильный широкоугольный объектив для беззеркальных камер с байонетом Micro 4/3 . Качество снимков обеспечивается за счет сложной оптической схемы, включающей 16 элементов в 13 группах, из них 2 асферических, 3 аналога «флюоритовых» линз (FLD) и 2 элемента с низкой дисперсией (SLD).
9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятные закругленные блики от источников света.
Оптическая схема объектива 16mm f/1.4 DC DN Contemporary имеет 16 элементов в 13 группах и содержит множество высокотехнологичных компонентов, включая три элемента из FLD-стекла, два элемента из SLD-стекла и два литых асферических элемента. Конструкция объектива обеспечивает минимальные оптические искажения и выдающееся разрешение во всем диапазоне изменения диафрагмы. Асферические элементы отполированы со сверх- высокой точностью и допуском меньше 10 нм, таким образом устраняя «луковые кольца» боке и обеспечивая равномерное качество изображения по всему полю кадра. Кроме этого, оптическая система объектива мягко изгибает лучи света, минимизируя сагиттальную кому и гарантируя высокую четкость изображения от центра к краям кадра. Результатом является красивое мягкое боке при наличии объемного света по всему кадру.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen