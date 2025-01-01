images
images
images
Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Micro 4/3 объектив
Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Micro 4/3 объектив
Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Micro 4/3 объектив

Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Micro 4/3 объектив

Sigma
Артикул: MTG-1577

Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Micro 4/3 объектив. 

Светосильный широкоугольный объектив для беззеркальных камер с байонетом Micro 4/3 . Качество снимков обеспечивается за счет сложной оптической схемы, включающей 16 элементов в 13 группах, из них 2 асферических, 3 аналога «флюоритовых» линз (FLD) и 2 элемента с низкой дисперсией (SLD). 

Описание

9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятные закругленные блики от источников света.

Оптическая схема объектива 16mm f/1.4 DC DN Contemporary имеет 16 элементов в 13 группах и содержит множество высокотехнологичных компонентов, включая три элемента из FLD-стекла, два элемента из SLD-стекла и два литых асферических элемента.  Конструкция объектива обеспечивает минимальные оптические искажения и выдающееся разрешение во всем диапазоне изменения диафрагмы. Асферические элементы отполированы со сверх- высокой точностью и допуском меньше 10 нм, таким образом устраняя «луковые кольца» боке и обеспечивая равномерное качество изображения по всему полю кадра.  Кроме этого, оптическая система объектива мягко изгибает лучи света, минимизируя сагиттальную кому и гарантируя высокую четкость изображения от центра к краям кадра. Результатом является красивое мягкое боке при наличии объемного света по всему кадру. 

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние 16 мм
  • Диафрагма F1.4
  • Минимальная диафрагма F16
  • Угол обзора 83.2°
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
  • Совместимые фотокамеры Micro 4/3 
  • Формат изображения APS-C
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 16 / 13
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры 72.2 x 92.6 мм
  • Вес 405 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Выбор площадки для штатива
Выбор площадки для штатива
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера