Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon EF-M объектив
Артикул: MTG-1576

Sigma AF 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Canon EF-M объектив.  

Светосильный широкоугольный объектив для беззеркальных камер Canon EF-M. Качество снимков обеспечивается за счет сложной оптической схемы, включающей 16 элементов в 13 группах, из них 2 асферических, 3 аналога «флюоритовых» линз (FLD) и 2 элемента с низкой дисперсией (SLD). 

Описание

9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятные закругленные блики от источников света.

Объектив достаточно компактен и легок, он гармонично сочетается с небольшими камерами серии Canon EF-M. Пластиковая светозащитная бленда включена в комплект.

Объектив полностью совместим с системой фокусировки Face + Tracking AF камер Canon EOS M, гарантируя мгновенную фокусировку. Объектив также способствует интеллектуальной системе распознавания лиц, обеспечивая фокусировку даже двигающихся людей. 

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние 16 мм
  • Диафрагма F1.4
  • Минимальная диафрагма F16
  • Угол обзора 83.2°
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
  • Совместимые фотокамеры Canon EF-M
  • Формат изображения APS-C
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 16 / 13
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры 72.2 x 92.6 мм
  • Вес 405 г. 

