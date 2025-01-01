Артикул: MTG-1575

Sigma AF 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Canon EF объектив.

Телеобъектив с переменным фокусным расстоянием 150-600мм для 35мм цифровых зеркальных камер. Может работать как на "кроп-камерах", так и на "полнокадровых". Оптическая схема объектива состоит из 20 элементов в 14 группах, в том числе один FLD элемент из стекла с такой же низкой дисперсией и коэффициентом преломления как у флюорита и три SLD элемента с низкой дисперсией для минимизации хроматических аберраций. На переднюю и заднюю линзу нанесено грязеотталкивающее покрытие.