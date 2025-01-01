images
images
images
images
Sigma AF 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Canon EF объектив
Sigma AF 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Canon EF объектив
Sigma AF 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Canon EF объектив
Sigma AF 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Canon EF объектив

Sigma AF 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Canon EF объектив

Sigma
Артикул: MTG-1575

Sigma AF 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Canon EF объектив. 

Телеобъектив с переменным фокусным расстоянием 150-600мм для 35мм цифровых зеркальных камер. Может работать как на "кроп-камерах", так и на "полнокадровых". Оптическая схема объектива состоит из 20 элементов в 14 группах, в том числе один FLD элемент из стекла с такой же низкой дисперсией и коэффициентом преломления как у флюорита и три SLD элемента с низкой дисперсией для минимизации хроматических аберраций. На переднюю и заднюю линзу нанесено грязеотталкивающее покрытие.

Описание

Ультразвуковой двигатель кольцевого типа обеспечивает высокую скорость и тихий АФ. Усовершенствованный алгоритм автофокусировки в режиме непрерывной автофокусировки улучшает эффективность фокусировки примерно на 5% по сравнению с предыдущими моделями. Дополнительное положение MO переключателя AF/MF для переключения в ручной режим вращением фокусировочного кольца даже во время непрерывной фокусировки. В режиме AF работает обычный FTM.

Характеристики:

  • Тип объектива телеобъектив Zoom
  • Фокусное расстояние 150 - 600 мм
  • Диафрагма F5 - F6.30
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Canon EF
  • Стабилизация изображения есть
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 20 / 14
  • Число низкодисперсных элементов 4
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Минимальное расстояние фокусировки 2.8 м
  • Ультразвуковой мотор есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра 95 мм
  • Размеры 105 x 260 мм
  • Вес 1930 г.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Внешняя вспышка. Съемка в черно-белом цвете
Внешняя вспышка. Съемка в черно-белом цвете
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера