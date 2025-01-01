images
Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Nikon F объектив

Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Nikon F объектив

Sigma
Артикул: MTG-1574

 Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Nikon F объектив. 

Высококачественный светосильный макрообъектив с высочайшими характеристиками качества изображения. Оснащен оптическим стабилизатором изображения, компенсирующим мельчайшие дрожания камеры, что очень важно при макросъемке. Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает бесшумную и практически мгновенную фокусировку объектива.

Описание

Оптические элементы SLD стекла эффективно подавляют хроматические аберрации и прочие оптические искажения. «Плавающая» система фокусировки обеспечивает потрясающую резкость любому кадру. Многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения, а также обеспечивая сбалансированную цветопередачу.

9-ти лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает красивое боке. 

Характеристики:

  • Тип сенсора камеры для полнокадровых (full frame)
  • Тип объектива макрообъектив
  • Фокусное расстояние постоянное (фикс)
  • Фокусное расстояние (мм) 105 мм
  • Тип системы Nikon F
  • Стабилизация изображения есть
  • Диафрагма 2.8 f
  • Мин. диафрагма 45 f
  • Мин. дистанция фокусировки 0.313 м
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Режим макросъемки есть
  • Число элементов/групп элементов 16/11
  • Число лепестков диафрагмы 8
  • Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
  • Диаметр 74 мм
  • Длина 97.5 мм
  • Вес 460 г.

