Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Nikon F объектив.
Высококачественный светосильный макрообъектив с высочайшими характеристиками качества изображения. Оснащен оптическим стабилизатором изображения, компенсирующим мельчайшие дрожания камеры, что очень важно при макросъемке. Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает бесшумную и практически мгновенную фокусировку объектива.
Оптические элементы SLD стекла эффективно подавляют хроматические аберрации и прочие оптические искажения. «Плавающая» система фокусировки обеспечивает потрясающую резкость любому кадру. Многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения, а также обеспечивая сбалансированную цветопередачу.
9-ти лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает красивое боке.
Характеристики:
