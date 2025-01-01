 Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Nikon F объектив. 

Описание

Оптические элементы SLD стекла эффективно подавляют хроматические аберрации и прочие оптические искажения. «Плавающая» система фокусировки обеспечивает потрясающую резкость любому кадру. Многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения, а также обеспечивая сбалансированную цветопередачу.

9-ти лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает красивое боке.

Характеристики: