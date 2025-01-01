Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art Nikon F объектив.

Описание

Благодаря особой конструкции, включающей 14 линз в 12 группах, SIGMA 85mm F1.4 DG HSM Art обладает сверхвысокой разрешающей способностью и способен раскрыть нереализованный потенциал современных полнокадровых зеркальных фотокамер с разрешением 50 Мп и выше.

Новый ультразвуковой мотор фокусировки в 1,3 раза мощнее предшественника, стабильно работает даже на длительных выдержках. Доступна ручная доводка автофокуса, в том числе в режиме следящего автофокуса.

Объектив имеет водо- и грязеотталкивающее покрытие передней и задней линз, а также прочный латунный байонет высокоточного изготовления с резиновым уплотнителем, препятствующим попаданию в камеру пыли и влаги.

Характеристики: