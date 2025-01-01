Москва
Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E объектив.
Объектив имеет удивительно компактную конструкцию, но при этом обеспечивает превосходное качество изображения, соперничающее с Art-объективами. Конструкторы учли возможности современных камер по коррекции периферийной освещённости и дисторсии. Продольные хроматические искажения, которые невозможно полностью устранить постобработкой, эффективно снижены благодаря применению в оптической схеме элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD.
Третий в линейке светосильных объективов Sigma DC DN.
Несмотря на формат APS-C объектив обладает высокохудожественным рисунком, резкостью и высоким контрастом, не уступая по качеству изображения полноформатным объективам.
Лёгкий и компактный он отлично подходит для повседневной фотосъемки различных сюжетов, будь то портрет, репортаж или ночная съёмка.
Плавный и точный автофокус идеально работает в видео режиме. Конструкторские решения с упором на съемку видео, шаговый мотор фокусировки обеспечивают плавную и тихую работу автофокуса в режиме видео.
Пыле- и влагозащищённый байонет. Байонет объектива имеет специальное уплотнительное кольцо, препятствующее попаданию в камеру пыли и влаги.
Латунный байонет. Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма. Контроль качества на новейшем оборудовании А1. Сделано в Японии.
