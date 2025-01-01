images
images
images
Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E объектив
Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E объектив
Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E объектив

Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E объектив

Sigma
Артикул: MTG-1570

Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E объектив. 

Объектив имеет удивительно компактную конструкцию, но при этом обеспечивает превосходное качество изображения, соперничающее с  Art-объективами. Конструкторы учли возможности современных камер по коррекции периферийной освещённости и дисторсии. Продольные хроматические искажения, которые невозможно полностью устранить постобработкой, эффективно снижены благодаря применению в оптической схеме элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD.

Описание

Третий в линейке светосильных объективов Sigma DC DN.
Несмотря на формат APS-C объектив обладает высокохудожественным рисунком, резкостью и высоким контрастом, не уступая по качеству изображения полноформатным объективам.
Лёгкий и компактный он отлично подходит для повседневной фотосъемки различных сюжетов, будь то портрет, репортаж или ночная съёмка.
  Плавный и точный автофокус идеально работает в видео режиме. Конструкторские решения с упором на съемку видео, шаговый мотор фокусировки обеспечивают плавную и тихую работу автофокуса в режиме видео. 

 Пыле- и влагозащищённый байонет. Байонет объектива имеет специальное уплотнительное кольцо, препятствующее попаданию в камеру пыли и влаги.

 Латунный байонет. Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма. Контроль качества на новейшем оборудовании А1. Сделано в Японии. 

Характеристики: 

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние постоянное (фикс)
  • Стабилизация изображения нет
  • Фокусное расстояние (мм) 56 мм
  • Диафрагма f/1.4Мин.
  • диафрагма f/16Мин.
  • дистанция фокусировки 0.5 м
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Режим макросъемки нет
  • Число элементов/групп элементов 10/6
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм
  • Диаметр 66.5 мм
  • Длина 59.5 мм
  • Вес 280 г. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера