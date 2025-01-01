Артикул: MTG-1569

Sigma 50mm f/2 DG DN Contemporary Sony E объектив.

Новый стандартный высококачественный светосильный объектив от Sigma под байонет Sony E. Был специально разработан для использования объектива с цифровыми зеркальными камерами. В нем значительно улучшены компенсация периферийной яркости, резкость по краям изображения, а также прорисовка изображения по всему полю изображения.