Sigma
Артикул: MTG-1569

Sigma 50mm f/2 DG DN Contemporary Sony E объектив. 

Новый стандартный высококачественный светосильный объектив от Sigma под байонет Sony E. Был специально разработан для использования объектива с цифровыми зеркальными камерами. В нем значительно улучшены компенсация периферийной яркости, резкость по краям изображения, а также прорисовка изображения по всему полю изображения. 

Описание

Характеристики:

  • Конструкция объектива 9 элементов в 8 группах
  • Специальные элементы 1 SLD и 3 асферический
  • Диафрагма 9-лепестковая, круглая
  • Диапазон значений диафрагмы F4–F22
  • Угол обзора 46.8°
  • Максимальное увеличение 1:6.9
  • Система внутренней фокусировки
  • Шаговый мотор
  • Минимальная дистанция фокусировки 45 см
  • Совместимость с коррекцией аберрации объектива
  • Поддержка DMF и AF+MF
  • Совместимость с функцией помощи при автофокусировке (только Sony E-mount)
  • Переключатель режима фокусировки
  • Защита от пыли и брызг
  • Диаметр резьбы под светофильтр 58 мм
  • Размеры 70х70 мм
  • Вес 345 г.

Комплектация

  • Объектив 50 /2 
  • Бленда LH576-03

